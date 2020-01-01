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Минай лишился одного из ключевых игроков

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Сакив вернется на поле не раньше конца марта.
Тарас Сакив
Тарас Сакив
ФК Минай

Защитник Миная Тарас Сакив все еще восстанавливается после травмы. Спортсмен получил повреждение в одном из товарищеских матчей и пропустил игру 14-го тура УПЛ со Львовом (1:2).

Как отмечает Footboom, в лучшем случае 23-летний футболист сможет вернуться на поле в конце марта.

В текущем сезоне Сакив провел 13 поединков за “Минай“, в которых выдал две голевые передачи. Также он сыграл еще один матч в нынешнем розыгрыше УПЛ в составе “Руха“. По итогам первой половины сезона Тарас вошел в состав символической сборной, а также являлся лучшим по количеству отборов в УПЛ.

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