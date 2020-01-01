Рух усилился нападающим сборной Узбекистана

23-летний форвард получил 16-й номер.

Нападающий сборной Узбекистана Бобур Абдухоликов продолжит карьеру в Украине. 23-летний футболист появился в заявке Руха на вторую часть сезона, которую обнародовали на официальном сайте УПЛ.

Последним его клубом был узбекский Насаф. С 17 февраля нападающий стал свободным агентом.

В Рухе Абдухоликов будет выступать под 16-м номером.

За всю карьеру на клубном уровне Абдихоликов забил 50 мячей и оформил три результативные передачи в 131 матче. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тыс евро.