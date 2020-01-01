Рух усилился нападающим сборной Узбекистана
23-летний форвард получил 16-й номер.
Нападающий сборной Узбекистана Бобур Абдухоликов продолжит карьеру в Украине. 23-летний футболист появился в заявке Руха на вторую часть сезона, которую обнародовали на официальном сайте УПЛ.
Последним его клубом был узбекский Насаф. С 17 февраля нападающий стал свободным агентом.
В Рухе Абдухоликов будет выступать под 16-м номером.
За всю карьеру на клубном уровне Абдихоликов забил 50 мячей и оформил три результативные передачи в 131 матче. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тыс евро.
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