Экс-защитника Зари подписала Десна

Сухоцкий будет выступать под 23-игровым номером.

Украинский защитник Артем Сухоцкий перешел в черниговскую Десну. Клуб уже внес футболиста в заявку на чемпионат Украины по футболу.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Игрок получил 23-й номер.

Контракт 28-летнего украинца со Слованом был рассчитан до лета 2022 года. В 2020-м Сухоцкий играл в аренде за минское Динамо.

Десна занимает третье место турнирной таблицы Favbet Лиги. В следующем туре команда Александра Рябоконя сыграет 21 февраля с Динамо.

Напомним, что в ближайшем матче УПЛ Десне не помогут два игрока - Ефим Конопля и Владислав Огиря.