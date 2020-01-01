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Экс-защитника Зари подписала Десна

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Сухоцкий будет выступать под 23-игровым номером.
Артем Сухоцкий
Артем Сухоцкий
ФК Слован

Украинский защитник Артем Сухоцкий перешел в черниговскую Десну. Клуб уже внес футболиста в заявку на чемпионат Украины по футболу.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Игрок получил 23-й номер. 

Контракт 28-летнего украинца со Слованом был рассчитан до лета 2022 года. В 2020-м Сухоцкий играл в аренде за минское Динамо.

Десна занимает третье место турнирной таблицы Favbet Лиги. В следующем туре команда Александра Рябоконя сыграет 21 февраля с Динамо.

Напомним, что в ближайшем матче УПЛ Десне не помогут два игрока - Ефим Конопля и Владислав Огиря.

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Теги: Артем Сухоцкий, Десна
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