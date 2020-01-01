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Трубин – в команде самых дорогих молодых игроков мира

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Вратарь Шахтера признан лучшим молодым игроком на своей позиции.
Анатолий Трубин
Анатолий Трубин
ФК Шахтер

19-летнего вратаря Шахтера Анатолия Трубина включили в символическую сборную самых дорогих тинейджеров от Transfermarkt

Голкипера оценивают в 7 млн евро.

Помимо Трубина в состав попали: Неко Уильямс (Ливерпуль, 10 млн евро), Вильям Салиба (Ницца, 17), Бенуа Бадиашиле (Монако, 25), Раян Аит-Нури (Вулверхэмптон, 20), Эдуардо Камавинга (Ренн, 60), Мэйсон Гринвуд (МЮ, 50), Флориан Виртц (Байер, 45), Педри (Барселона, 50), Фабиу Силва (Вулверхэмптон, 25), а также вингер Барселоны Ансу Фати с самым большим ценником. – 80 миллионов евро.

Вместе команда молодых талантов стоит 389 миллионов евро.

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Теги: Анатолий Трубин, Шахтер
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