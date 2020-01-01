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Конопля не поможет Десне в матче с Динамо

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Защитник дисквалифицирован на центральный поединок тура УПЛ.
Ефим Конопля
Ефим Конопля
ФК Десна

В 15-м туре украинской Премьер-лиги Десна сыграет против киевского Динамо.

В этом поединке не сможет поучаствовать защитник Шахтера Ефим Конопля, который выступает за черниговский клуб на правах аренды.

Спортсмен был дисквалифицирован на этот поединок.

Вместе с ним матч пропустит хавбек Владислав Огиря.

Под угрозой отстранения Филипп Будковский, Андрей Гитченко, Андрей Домбровский и Максим Имереков.

У киевлян по три предупреждения имеют Илья Забарный, Томаш Кендзера, Карлос де Пена и Денис Попов, однако но на матч против Десны дисквалифицированных нет.

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Теги: Ефим Конопля, Десна, Динамо, УПЛ
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