Конопля не поможет Десне в матче с Динамо

Защитник дисквалифицирован на центральный поединок тура УПЛ.

В 15-м туре украинской Премьер-лиги Десна сыграет против киевского Динамо.

В этом поединке не сможет поучаствовать защитник Шахтера Ефим Конопля, который выступает за черниговский клуб на правах аренды.

Спортсмен был дисквалифицирован на этот поединок.

Вместе с ним матч пропустит хавбек Владислав Огиря.

Под угрозой отстранения Филипп Будковский, Андрей Гитченко, Андрей Домбровский и Максим Имереков.

У киевлян по три предупреждения имеют Илья Забарный, Томаш Кендзера, Карлос де Пена и Денис Попов, однако но на матч против Десны дисквалифицированных нет.