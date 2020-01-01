Усик "заставил" Селезнева заговорить на украинском

Нападающий Колоса вдохновился примером Александра Усика.

Украинский нападающий Колоса Евгений Селезнев заговорил на украинском языке. Это случилось в студии перед матчем Шахтера против Маккаби в Лиге Европы на Megogo.

Помимо Селезнева в студии в качестве гостя присутствовал боксер Александр Усик, который с ведущим Владимиром Кобельковым договорились общаться на протяжении эфира на украинском.

Примером Усика вдохновился и Селезнев, который принялся отвечать на украинском на вопросы ведущего.

"Мы его немного зацепили. Перед студией я предложил Жене говорить на украинском. Мы же медийные люди. Возможно, будем работать на телевидении. Плюс появился закон с 16 января, что нужно говорить на украинском", - объяснил Александр Усик.

Дальше Усик все же предложил Селезневу говорить так, как ему удобно, на что тот в ответ пошутил вопросом, в таком случае Усик ударит его правой или левой? "Я бесплатно людей не бью", - в шутку ответил Усик.

Несмотря на "разрешение" от Усика, Селезнев продолжил говорить на украинском в студии, хотя иногда и переходил на более привычный для себя язык.

В один момент Усик на это среагировал:

Усик: Давай ты будешь говорить на русском, а я на украинском.

Селезнев: Почему?

Усик: Потому что ты меня сбиваешь.

Напомним, осенью после матча 9-го тура УПЛ произошел конфликт между главным тренером Днепра-1 Игором Йовичевичем и Селезневым.

В ходе перепалки в подтрибунном помещении Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. В ответ Евгений заявил, что Йовичевич, будучи хорватом, не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране.