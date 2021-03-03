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Кубок Украины: определились дата, время и места проведения матчей 1/4 финала

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Все матчи состоятся 3 марта.
Кубок Украины
Кубок Украины
УПЛ

Стало известно, когда и где пройдут четвертьфинальные матчи Кубка Украины. Согласно решению УАФ, все поединки пройдут 3 марта, но в разное время.

Расписание матче 1/4 финала Кубка Украины:

03.03.2021. Динамо - Колос. Киев. НСК Олимпийский. 17.00
03.03.2021. Днепр-1 - Александрия. Днепр. Стадион Днепр-Арена. 19.00
03.03.2021. Агробизнес - Шахтер. Киев. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского. 19.00
03.03.2021. Верес - Заря. Луцк. Стадион Авангард. Время начала матча определится позже.

Команды из Первой лиги выступят хозяевами поля.

 

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Теги: Кубок Украины, футбол
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