Игроки Динамо получили по 30 тысяч бонуса за выступления в еврокубках
Всего сумма премии составила 700 тысяч евро.
Футболисты киевского Динамо получили премию в размере 700 тысяч евро за выступления в еврокубках в нынешнем сезоне, сообщает телеканал Футбол.
Таким образом, каждый игрок столичного клуба заработал бонус в размере около 30 тысяч евро.
Также Динамо заработало 3 миллиона евро за прохождение в групповой раунд Лиги Чемпионов.
Напоминаем, что сегодня киевляне сыграли вничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.
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