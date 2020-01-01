Игроки Динамо получили по 30 тысяч бонуса за выступления в еврокубках

Всего сумма премии составила 700 тысяч евро.

Футболисты киевского Динамо получили премию в размере 700 тысяч евро за выступления в еврокубках в нынешнем сезоне, сообщает телеканал Футбол.

Таким образом, каждый игрок столичного клуба заработал бонус в размере около 30 тысяч евро.

Также Динамо заработало 3 миллиона евро за прохождение в групповой раунд Лиги Чемпионов.

Напоминаем, что сегодня киевляне сыграли вничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.