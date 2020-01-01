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Белуцэ сделают операцию на ноге - источник

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Хавбек столичного клуба имеет проблемы со здоровьем.
Тудор Белуцэ
Тудор Белуцэ
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Тудор Белуцэ перенесет операцию на ноге.

Об этом сообщает Meta-ratings.

Источник отмечает, что еще в январе на сборах в Турции румынский полузащитник  жаловался на боль в пятой плюсневой кости.

Ему наложили лангету, а ходил с помощью костылей. Со временем стало ясно, что процесс восстановления не особо продуктивен, поэтому было принято решение прооперировать спортсмена.

В текущем сезоне румын сыграл три матча за киевский клуб, однако на поле провел всего восемь минут.  

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Теги: Тудор Белуцэ, Динамо
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