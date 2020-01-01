Белуцэ сделают операцию на ноге - источник
Хавбек столичного клуба имеет проблемы со здоровьем.
Полузащитник киевского Динамо Тудор Белуцэ перенесет операцию на ноге.
Об этом сообщает Meta-ratings.
Источник отмечает, что еще в январе на сборах в Турции румынский полузащитник жаловался на боль в пятой плюсневой кости.
Ему наложили лангету, а ходил с помощью костылей. Со временем стало ясно, что процесс восстановления не особо продуктивен, поэтому было принято решение прооперировать спортсмена.
В текущем сезоне румын сыграл три матча за киевский клуб, однако на поле провел всего восемь минут.
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