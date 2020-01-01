Матч Колос – Рух пройдет со зрителями
Правительство разрешило болельщикам вернуться на трибуны.
Мачт Колос - Рух 16-го тура УПЛ пройдет со зрителями.
Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.
Решение было принято после того, как Кабмин Украины разрешил проведение спортивных мероприятий с болельщиками в желтой зоне после введения адаптивного карантина.
Таким образом, Колос стал первым клубом УПЛ, кто разрешит болельщикам вернуться на стадион в новом году.
Матч запланирован на 27 февраля. Перед этим, в 15-м туре УПЛ, Колос сыграет на выезде с Львовом.
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