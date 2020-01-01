Матч Колос – Рух пройдет со зрителями

Правительство разрешило болельщикам вернуться на трибуны.

Мачт Колос - Рух 16-го тура УПЛ пройдет со зрителями.

Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Решение было принято после того, как Кабмин Украины разрешил проведение спортивных мероприятий с болельщиками в желтой зоне после введения адаптивного карантина.

Таким образом, Колос стал первым клубом УПЛ, кто разрешит болельщикам вернуться на стадион в новом году.

Матч запланирован на 27 февраля. Перед этим, в 15-м туре УПЛ, Колос сыграет на выезде с Львовом.