Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Колос – Рух пройдет со зрителями

Комментариев: 0
Правительство разрешило болельщикам вернуться на трибуны.
Колос - Рух
Колос - Рух
ФК Колос

Мачт Колос - Рух 16-го тура УПЛ пройдет со зрителями.

Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Решение было принято после того, как Кабмин Украины разрешил проведение спортивных мероприятий с болельщиками в желтой зоне после введения адаптивного карантина.

Таким образом, Колос стал первым клубом УПЛ, кто разрешит болельщикам вернуться на стадион в новом году.

Матч запланирован на 27 февраля. Перед этим, в 15-м туре УПЛ, Колос сыграет на выезде с Львовом.

Поделись:
Теги: Колос, Рух, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь