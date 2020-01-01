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Ковалец разовал контракт с Черноморцем

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Должность главного тренера займет Алексей Антонов.
Сергей Ковалец
Сергей Ковалец
ФК Черноморец

Главный тренер одесского Черноморца Сергей Ковалец покинул свою должность.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что стороны расторгли контракт с наставником по обоюдному согласию.

Его обязанности пока что будет исполнять Алексей Антонов, который выступал за Черноморец в 2013-2014 годах, а также в 2017-м году.

В турнирной таблице Черноморец занимает третье место в Первой лиге, имея 28 очков после 14 туров. 

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Теги: Сергей Ковалец, Черноморец
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