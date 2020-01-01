Ковалец разовал контракт с Черноморцем
Должность главного тренера займет Алексей Антонов.
Главный тренер одесского Черноморца Сергей Ковалец покинул свою должность.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что стороны расторгли контракт с наставником по обоюдному согласию.
Его обязанности пока что будет исполнять Алексей Антонов, который выступал за Черноморец в 2013-2014 годах, а также в 2017-м году.
В турнирной таблице Черноморец занимает третье место в Первой лиге, имея 28 очков после 14 туров.
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