Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру: Мне не стоит переживать о контракте

Комментариев: 0
Тренер Шахтера не думает о контракте накануне матча против Маккаби ТА.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал окончание летом контракта с украинским клубом.

По словам португальского специалиста, сейчас он совершенно не обеспокоен на эту тему и все его мысли связаны с матчем Лиги Европы.

«Я знаю, что в следующем году буду работать, поэтому мне не стоит переживать об этом. Где – посмотрим дальше. Нам очень важно обыграть «Маккаби», увезти отсюда достойную победу, настроить игроков максимально на следующий матч» - сказал Каштру в интервью официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напоминаем, что Луиш Каштру не попал в список номинантов на премию Лучший тренер Украины, чем вызвал возмущение представителей Шахтера.

Поделись:
Теги: Шахтер, Луиш Каштру
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь