Каштру: Мне не стоит переживать о контракте

Тренер Шахтера не думает о контракте накануне матча против Маккаби ТА.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал окончание летом контракта с украинским клубом.

По словам португальского специалиста, сейчас он совершенно не обеспокоен на эту тему и все его мысли связаны с матчем Лиги Европы.

«Я знаю, что в следующем году буду работать, поэтому мне не стоит переживать об этом. Где – посмотрим дальше. Нам очень важно обыграть «Маккаби», увезти отсюда достойную победу, настроить игроков максимально на следующий матч» - сказал Каштру в интервью официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напоминаем, что Луиш Каштру не попал в список номинантов на премию Лучший тренер Украины, чем вызвал возмущение представителей Шахтера.