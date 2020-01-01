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Павелко рассказал, какого решения ожидает от CAS по матчу Швейцария - Украина

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Андрей Павелко высказался о заседании Спортивного арбитражного суда.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал рассмотрение CAS дела по матчу Швейцария - Украина.

"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу - сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение.

Если не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", - приводит слова Павелко Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что решение суда озвучат ориентировочно в марте.  

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Теги: Андрей Павелко, УАФ, CAS, сборная Украины
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