Малиновский: Этот сезон немного тяжелее прошлого

Полузащитник Аталанты считает, что конец прошлого года мог провести лучше.

Украинский полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал нынешний сезон в составе бергамской команды.

По словам Малиновского, концовку 2020 года он мог провести лучше, чем получилось.

«Прошлый сезон в «Аталанте» получился довольно неплохим, но в этом все немножечко тяжелее идет из-за некоторых обстоятельств. Итальянский чемпионат не такой простой. Неплохо провел прошлый год, но в концовке мог сыграть лучше», - сказал Малиновский во время церемонии вручения премии Футбольные звезды Украины.

Напоминаем, что Руслан Малиновский выиграл премию в номинации Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом.