Десна подписала новый контракт с Калитвинцевым

Соглашение между полузащитником и клубом рассчитано на 2,5 года.

Полузащитник Владислав Калитвинцев продлил контракт с черниговской Десной, сообщает официальный Instagram-аккаунт клуба.

По информации источника, новое соглашение между Калитвинцевым и клубом из Чернигова рассчитано на 2,5 года. Финансовые детали договора не сообщаются.

В нынешнем сезоне Калитвинцев в составе Десны сыграл в общей сложности 14 матчей и отдал три голевые передачи.

Напоминаем, что Десна интересуется украинским защитником словацкого Слована Артемом Сухоцким.