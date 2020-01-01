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Десна подписала новый контракт с Калитвинцевым

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Соглашение между полузащитником и клубом рассчитано на 2,5 года.
Владислав Калитвинцев против Жерома Русийона
Владислав Калитвинцев против Жерома Русийона
Getty Images

Полузащитник Владислав Калитвинцев продлил контракт с черниговской Десной, сообщает официальный Instagram-аккаунт клуба.

По информации источника, новое соглашение между Калитвинцевым и клубом из Чернигова рассчитано на 2,5 года. Финансовые детали договора не сообщаются.

В нынешнем сезоне Калитвинцев в составе Десны сыграл в общей сложности 14 матчей и отдал три голевые передачи.

Напоминаем, что Десна интересуется украинским защитником словацкого Слована Артемом Сухоцким. 

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Теги: Десна, Владислав Калитвинцев, контракт
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