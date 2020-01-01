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Суд в Лозанне рассмотрел апелляцию на техническое поражение сборной Украины

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Решение по данному делу еще не принято.
Сборная Украины
Сборная Украины
Getty Images

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Украинской ассоциации футбола на техническое поражение сборной Украины в гостевом матче Лиги Наций против сборной Швейцарии, сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, во время заседания, которое прошло онлайн, представители УАФ, в том числе президент Ассоциации Андрей Павелко и юридические советники из Украины и Европы предоставили суду доказательства для пересмотра решения о техническом поражении.

Заседание длилось более пяти часов, а решение будет объявлено в соответствии с действующими процессуальными нормами. Ориентировочно — через три недели.

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Теги: УАФ, CAS, апелляция, сборная Украины
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