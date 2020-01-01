У игроков Шахтера не выявили коронавирус накануне матчей Лиги Европы

Все футболисты сдали отрицательные тесты.

Все игроки Шахтера сдали отрицательные тесты на коронавирус накануне матчей Лиги Европы против израильского Маккаби из Тель-Авива, сообщает официальный Twitter-аккаунт украинского клуба.

По информации источника, отрицательные тесты сдали также все сотрудники клуба, которые отправятся в Израиль. Вылет донецкого клуба на гостевой матч с Маккаби запланирован на завтра, 17 февраля, на 10 утра.

Напоминаем, что многочисленные случаи заражения коронавирусом обнаружили в бельгийском клубе Брюгге, сопернике киевского Динамо в Лиге Европы.