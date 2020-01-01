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У игроков Шахтера не выявили коронавирус накануне матчей Лиги Европы

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Все футболисты сдали отрицательные тесты.
Шахтер
Шахтер
Getty Images

Все игроки Шахтера сдали отрицательные тесты на коронавирус накануне матчей Лиги Европы против израильского Маккаби из Тель-Авива, сообщает официальный Twitter-аккаунт украинского клуба.

По информации источника, отрицательные тесты сдали также все сотрудники клуба, которые отправятся в Израиль. Вылет донецкого клуба на гостевой матч с Маккаби запланирован на завтра, 17 февраля, на 10 утра.

Напоминаем, что многочисленные случаи заражения коронавирусом обнаружили в бельгийском клубе Брюгге, сопернике киевского Динамо в Лиге Европы.

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Теги: Шахтер, коронавирус
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