CAS рассматривает дело о техническом поражении сборной Украины: когда ожидать решение

В Лозанне началось слушание дела по матчу Лиги наций между Швейцарией и Украиной.

Во вторник, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит дело по матчу Лиги наций Швейцария - Украина.

Как сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в программе Циганик LIVE, 16 февраля только состоится слушание, на котором выступят все стороны. А вот решение суда озвучат ориентировочно через три недели.

Отметим, что онлайн-рассмотрение дела началось в 10:30.

Напомним, 17 ноября 2020 года команды должны были сыграть в Швейцарии матч Лиги наций, но из-за случаев заражения коронавирусом в сборной Украины главный врач кантона Люцерн отправил всю команду "желто-синих" на карантин, а поединок отменили.

Позже дисциплинарный комитет УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3, а УАФ подала апелляцию.