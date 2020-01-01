Маркевич готов вернуться к тренерской работе

Экс-тренер ряда украинских клубов готов возобновить свою тренерскую деятельность, возглавив польский клуб.

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич рассказал, что мог бы согласиться на работу главным тренером в клубе, выступающем в польской Экстраклассе.

"Пенсия? Нет, точно нет. Более того, я хочу вернуться. В работе в Польше я был бы заинтересован. Но при условии, что это будет серьезный и масштабный проект, команда, которая будет бороться за трофеи.

Середняк – наверное, не возглавил бы. Но если клуб, который хочет чего-то добиться, то я готов.

Контракт с Украинской федерацией футбола? Думаю, этот вопрос можно решить", - приводит слова Маркевича SportoweFakty.

Ранее Мирон Маркевич заявлял, что звезда УПЛ - Тайсон мог перебраться в Челси.