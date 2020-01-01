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Маркевич готов вернуться к тренерской работе

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Экс-тренер ряда украинских клубов готов возобновить свою тренерскую деятельность, возглавив польский клуб.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич рассказал, что мог бы согласиться на работу главным тренером в клубе, выступающем в польской Экстраклассе.

"Пенсия? Нет, точно нет. Более того, я хочу вернуться. В работе в Польше я был бы заинтересован. Но при условии, что это будет серьезный и масштабный проект, команда, которая будет бороться за трофеи.

Середняк – наверное, не возглавил бы. Но если клуб, который хочет чего-то добиться, то я готов.

Контракт с Украинской федерацией футбола? Думаю, этот вопрос можно решить", - приводит слова Маркевича SportoweFakty.

Ранее Мирон Маркевич заявлял, что звезда УПЛ - Тайсон мог перебраться в Челси.

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Теги: Мирон Маркевич, футбол, тренер
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