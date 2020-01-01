В Динамо объяснили должность Данило Силвы

Экс-защитник будет продвигать бренд клуба.

Бывший защитник киевского Динамо Данило Силва стал международным представителем столичного клуба.

Как сообщает пресс-служба “бело-синих“, в обязанности экс-футболиста будет входить продвижение бренда команды.

В сфере его деятельности – расширение сотрудничества киевлян с клубами и организациями из стран Южной и Северной Америки.

Известно, что в Динамо Киев бразилец выступал с 2010 по 2017 годы.