Футбольные звезды Украины-2020: имена победителей премии

УАФ провела ежегодную престижную премию.

В понедельник, 15 февраля, в Киеве состоялась торжественная церемония награждения “Футбольные звезды Украины 2020“.

Мероприятие проходило в онлайн-формате, в связи с распространением коронавируса COVID-19. В ходе церемонии были названы имена победителей в 13 номинациях.

Список всех номинаций:

Лучший молодой игрок

Победитель: Илья Забарный (Динамо)

Претенденты: Анатолий Трубин (Шахтер), Виталий Миколенко (Динамо)

Лучший игрок по футзалу среди женщин

Победитель: Ксения Гриценко (Эль-Кувейт, Кувейт)

Претенденты: Ирина Дубицкая (IMS-НУХТ), Юлия Костюк (Сборная Харьковской области-Тесла)

Лучший игрок по футзалу среди мужчин

Победитель: Петр Шотурма (Продексим)

Претенденты: Александр Педяш (ХИТ), Михаил Зварыч (Продексим)

Специальная награда: Прогресс года

Победитель: Украинская ассоциация электронного футбола, президент Владислав Шовковский

Лучший тренер мужских команд, работающий за рубежом

Победитель: Сергей Ребров (Ференцварош, Венгрия)

Претенденты: Юрий Вернидуб (Шахтер Солигорск, Беларусь), Роман Григорчук (Шахтер» Солигорск, Беларусь)

Лучший футболист-легионер, играющий в Украине

Победитель: Тайсон

Претенденты: Манор Соломон (Шахтер), Шахаб Захеди (Олимпик / Заря)

Специальная награда: За развитие женского футбола

Победитель: Наталья Зинченко (тренер женской сборной Украины)

Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом

Победитель: Руслан Малиновский (Аталанта, Италия)

Претенденты: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд

Победитель: Виктор Скрипник (Заря)

Претенденты: Александр Рябоконь (Десна), Мирча Луческу (Динамо).

Лучший тренер Украины среди главных тренеров женских клубных команд

Победитель: Роман Заев (Восход)

Претенденты: Наталья Зинченко (Жилстрой-2), Валентина Котик (Жилстрой-1)

Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин

Победитель: Мария Тихонова (Мрия-2006).

Претенденты: Анна Давыденко (Мрия-2006), Анастасия Терех (Мрия-2006)

Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин

Победитель: Максим Войток (ВИТ)

Претенденты: Владимир Гладченко (НК Бичсоккер), Андрей Пашко (Альтернатива)

Лучший гол

Победитель: Геннадий Пасич (Верес)

Претенденты: Дмитрий Хомченовский (Заря), Виктор Цыганков (Динамо)

Символическая сборная Украины (мужчины)

Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Додо, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Тайсон, Цыганков, Шахаб

Символическая сборная Украины (женщины)

Самсон, Филенко, Воронина, Басанская, Подольская, Апанащенко, Левицкая, Христюк, Йог-Этауф, Кравчук, Бойченко.

Лучшая футболистка Украины

Победитель: Дарья Апанащенко (Жилстрой-1).

Претенденты: Яна Калинина (Жилстрой-2), Надежда Кунина (Жилстрой-1)

Лучший футболист Украины

Победитель: Виктор Цыганков (Динамо)

Претенденты: Тайсон (Шахтер), Тарас Степаненко (Шахтер).