Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Украины
В списке номинантов были также Степаненко и Тайсон.
В понедельник, 15 февраля, состоялась пятая церемония вручения наград “Футбольные звезды Украины“-2020.
В рамках церемонии было названо имя лучшего футболиста Украины в 2020 году. Им стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков.
На награду также претендовали игроки Шахтера - Тайсон, который стал лучшим легионером Украины, и Тарас Степаненко.
В текущем сезоне Цыганков забил 10 голов в 19 встречах Динамо.
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