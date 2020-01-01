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Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Украины

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В списке номинантов были также Степаненко и Тайсон.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

В понедельник, 15 февраля, состоялась пятая церемония вручения наград “Футбольные звезды Украины“-2020.

В рамках церемонии было названо имя лучшего футболиста Украины в 2020 году. Им стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков.

На награду также претендовали игроки Шахтера - Тайсон, который стал лучшим легионером Украины, и Тарас Степаненко.

В текущем сезоне Цыганков забил 10 голов в 19 встречах Динамо.

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