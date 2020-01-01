Заря не получила денег от продажи Малиновского в Генк - источник

Шахтер не выполнил данное обещание.

Луганская Заря имела джентельменскую договоренность с Шахтером во время перехода Руслана Малиновского в аренду о финансовой компенсации при последующей продаже игрока.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в своем шоу на YouTube.

Ввиду того, что договоренность не была закреплена документально, при переходе Малиновского в Генк луганчане не получили никаких денег.

После этой ситуации и аналогичной с Эдуардом Соболем Заря не увидела перспектив в дальнейшем сотрудничестве с Шахтером.

Малиновский выступал за луганчан в 2013-2015 годах.