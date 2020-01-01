Заря не получила денег от продажи Малиновского в Генк - источник
Шахтер не выполнил данное обещание.
Луганская Заря имела джентельменскую договоренность с Шахтером во время перехода Руслана Малиновского в аренду о финансовой компенсации при последующей продаже игрока.
Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в своем шоу на YouTube.
Ввиду того, что договоренность не была закреплена документально, при переходе Малиновского в Генк луганчане не получили никаких денег.
После этой ситуации и аналогичной с Эдуардом Соболем Заря не увидела перспектив в дальнейшем сотрудничестве с Шахтером.
Малиновский выступал за луганчан в 2013-2015 годах.
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