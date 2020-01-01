Названо имя лучшего тренера Украины 2020 года
Виктор Скрипник стал лучшим украинским наставником.
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград “Футбольные звезды Украины“-2020.
В номинации “Лучший тренер Украины“ победу одержал наставник луганской Зари Виктор Скрипник.
Специалист набрал наибольшее количество голосов представителей клубов ПФЛ и УПЛ, опередив Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо).
Напомним, что в минувшем году Заря под руководством Скрипника заняла третье место в УПЛ и пробилась в групповой раунд Лиги Европы.
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