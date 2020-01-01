Названо имя лучшего тренера Украины 2020 года

Виктор Скрипник стал лучшим украинским наставником.

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград “Футбольные звезды Украины“-2020.

В номинации “Лучший тренер Украины“ победу одержал наставник луганской Зари Виктор Скрипник.

Специалист набрал наибольшее количество голосов представителей клубов ПФЛ и УПЛ, опередив Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо).

Напомним, что в минувшем году Заря под руководством Скрипника заняла третье место в УПЛ и пробилась в групповой раунд Лиги Европы.