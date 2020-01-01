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Названо имя лучшего тренера Украины 2020 года

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Виктор Скрипник стал лучшим украинским наставником.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря Луганск

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград “Футбольные звезды Украины“-2020.

В номинации “Лучший тренер Украины“ победу одержал наставник луганской Зари Виктор Скрипник.

Специалист набрал наибольшее количество голосов представителей клубов ПФЛ и УПЛ, опередив Александра Рябоконя (Десна) и Мирчу Луческу (Динамо).

Напомним, что в минувшем году Заря под руководством Скрипника заняла третье место в УПЛ и пробилась в групповой раунд Лиги Европы.

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Теги: Виктор Скрипник, ФК Заря
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