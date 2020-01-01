Тайсон стал лучшим легионером Украины

Бразилец стал лауреатом премии “Футбольные звезды Украины-2020“.

Сегодня, 15 февраля, проходит церемония награждения премии “Футбольные звезды Украины-2020“.

В рамках церемонии был назван лучший футболист легионер, выступающий в Украине. Им стал полузащитник донецкого Шахтера Тайсону.

На эту награду также претендовали его одноклубник Манор Соломон и форвард Зари Захеди Шахаб.

Отметим, что в прошлом году Тайсон получил награду лучшему игроку года.