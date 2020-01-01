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Реброва признали лучшим украинским тренером, работающим за рубежом

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На награду также претендовали Юрий Вернидуб и Роман Григорчук.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
ФК Ференцварош

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград “Футбольные звезды Украины“-2020.

В новой номинации “Лучший тренер Украины, работающий за рубежом“ победил наставник Ференцвароша Сергей Ребров.

На награду также претендовали Роман Григорчук (Шахтер Солигорск) и Юрий Вернидуб (Шахтер Солигорск, Шериф).

Напомним, что в 2020 году Ференцварош под руководством Реброва выиграл чемпионат Венгрии и впервые за 25 лет пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Теги: Сергей Ребров, Роман Григорчук, Юрий Вернидуб
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