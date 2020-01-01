Реброва признали лучшим украинским тренером, работающим за рубежом

На награду также претендовали Юрий Вернидуб и Роман Григорчук.

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград “Футбольные звезды Украины“-2020.

В новой номинации “Лучший тренер Украины, работающий за рубежом“ победил наставник Ференцвароша Сергей Ребров.

На награду также претендовали Роман Григорчук (Шахтер Солигорск) и Юрий Вернидуб (Шахтер Солигорск, Шериф).

Напомним, что в 2020 году Ференцварош под руководством Реброва выиграл чемпионат Венгрии и впервые за 25 лет пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.