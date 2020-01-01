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Илья Забарный - лучший молодой игрок Украины

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Молодой футболист обошел Виталия Миколенко.
Илья Забарный
Илья Забарный
ФК Динамо Киев

Сегодня, 15 февраля, проходит церемония награждения премии “Футбольные звезды Украины-2020“.

18-летнего защитника клуба Динамо Киев и национальной сборной Украины Илью Забарного признали лучшим молодым игроком страны.

В номинацию также попали вратарь Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Виталий Миколенко.

Отметим, что текущем сезоне Забарный провел 9 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличился.

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Теги: Илья Забарный
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