Илья Забарный - лучший молодой игрок Украины
Молодой футболист обошел Виталия Миколенко.
Сегодня, 15 февраля, проходит церемония награждения премии “Футбольные звезды Украины-2020“.
18-летнего защитника клуба Динамо Киев и национальной сборной Украины Илью Забарного признали лучшим молодым игроком страны.
В номинацию также попали вратарь Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Виталий Миколенко.
Отметим, что текущем сезоне Забарный провел 9 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличился.
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