Десна планирует усилиться экс-защитником Зари

Сухоцкий может снова выступать в УПЛ.

Украинский защитник братиславского Слована Артем Сухоцкий может вернуться в УПЛ. Игроком вскоре усилится черниговская Десна.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Футболист принадлежит словацкому клубу с 2018 года. За этот период он дважды отправлялся в аренду минскому Динамо.

Сухоцкий выступал на уровне УПЛ за Александрию и Зарю. В футболке "горожан" игрок провел 74 матча, в которых отличился 4 голами и 8 ассистами. В 53 встречах за луганчан защитник оформил по одному забитому мячу и результативной передаче.

Контракт 28-летнего украинца со Слованом рассчитан до лета 2022 года.