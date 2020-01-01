Десна планирует усилиться экс-защитником Зари
Сухоцкий может снова выступать в УПЛ.
Украинский защитник братиславского Слована Артем Сухоцкий может вернуться в УПЛ. Игроком вскоре усилится черниговская Десна.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
Футболист принадлежит словацкому клубу с 2018 года. За этот период он дважды отправлялся в аренду минскому Динамо.
Сухоцкий выступал на уровне УПЛ за Александрию и Зарю. В футболке "горожан" игрок провел 74 матча, в которых отличился 4 голами и 8 ассистами. В 53 встречах за луганчан защитник оформил по одному забитому мячу и результативной передаче.
Контракт 28-летнего украинца со Слованом рассчитан до лета 2022 года.
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