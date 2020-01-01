Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Десна планирует усилиться экс-защитником Зари

Комментариев: 0
Сухоцкий может снова выступать в УПЛ.
Артем Сухоцкий
Артем Сухоцкий
ФК Слован

Украинский защитник братиславского Слована Артем Сухоцкий может вернуться в УПЛ. Игроком вскоре усилится черниговская Десна.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Футболист принадлежит словацкому клубу с 2018 года. За этот период он дважды отправлялся в аренду минскому Динамо.

Сухоцкий выступал на уровне УПЛ за Александрию и Зарю. В футболке "горожан" игрок провел 74 матча, в которых отличился 4 голами и 8 ассистами. В 53 встречах за луганчан защитник оформил по одному забитому мячу и результативной передаче.

Контракт 28-летнего украинца со Слованом рассчитан до лета 2022 года.

Поделись:
Теги: Десна, Заря, Артем Сухоцкий
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь