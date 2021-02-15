Селезнев - об исключении из Колоса: Я готов признать свою вину

Спортсмен обратился к главному тренеру команды.

Украинский форвард Евгений Селезнев расставил точки над “і“ в скандале с отчислением из Колоса.

“Я прочитал о себе многое за эти дни, и я просто не понял, что происходило. Почему, как и что, и откуда это всё взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну, мы выпили...“, - поведал спортсмен в комментарии шоу “Великий футбол“.

“Как много? Я не мерял. Ну, пару бокалов выпил. Но я же не считал бокалы. Сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей“, - добавил он.

По словам Селезнева, поучаствовать в матче он не смог из-за проблем со здоровьем.

“Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать.

Я не мог играть, с разминки пришлось уйти. Я сам по себе эмоциональный человек, такой же как и Руслан Владимирович. Да, конфликт какой-то был

Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повел. Где-то я неправ, очень сильно неправ. Я готов извиниться в том, что я где-то неправ“, - рассказал футболист.

Селезнев уже извинился перед главным тренером Колоса Русланом Костышином.

“Приехав в Киев, я написал ему очень большое СМС. Пока никаких ответов не было.

Мне пришлось сдать анализы в клинике. У меня есть справка, в которой сказано, что алкоголя и других веществ в крови не обнаружено.

Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других - догадки. Это тоже не совсем правильно. Я же не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю.

Я понимаю, что некоторые люди обижены на меня, может разозлились. Так же могут и помириться. Наверное, мы с Русланом Владимировичем должны все решить. Другого выхода нет“, - говорит Селезнев.

В конце он решил еще раз попросить прощение у наставника команды.

“Руслан Владимирович, я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость, эмоциональность, а также за то, что так воспринял ситуацию и не стал разговаривать, а вместо этого сел в самолет и улетел. Я готов признать свою вину“, - закончил он.