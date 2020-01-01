Темнокожий легионер УПЛ хочет играть за сборную Украины

Защитник Ворсклы Якубу Наджееб изъявил желание выступать за команду Андрея Шевченко.

Ганский правый защитник полтавской Ворсклы Якубу Наджееб в интервью Youtube-каналу Бомбардир рассказал о желании играть за сборную Украины.

"Да, я могу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу этого. Если есть такая возможность — конечно, я согласен. Мне нравится здесь. Украина - мой второй дом. Гана - мой дом, где я вырос".

Правда, футболист, который имеет опыт выступлений в юношеских сборных Ганы в категориях U-17 и U-20 сможет получить украинское гражданство не раньше 2024 года - согласно законодавства для этого необходимо прожить на территории Украины в течении пяти лет. 20-летний Якубу лишь два года назад перебрался в Полтаву.

Впрочем, игрока этот фактор не заставляет особо переживать: "Если позовут, пути назад уже не будет", - подытожил Якубу.

В текущем сезоне Наджееб отыграл уже 14 поединков) в составе полтавской Ворсклы. Результативным действиями не отличился.