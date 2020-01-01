Цитаишвили рассказал о главном отличии между Динамо и Ворсклой

Полузащитник прокомментировал начало своей карьеры в Ворскле.

Полузащитник Динамо, отправившийся зимой в аренду в Ворсклу, отметился голом в дебютном матче за полтавчан против Руха в УПЛ.

Во время послематчевого интервью, фрагмент которого был представлен во время передачи "Великий футбол", Цитаишвили прокомментировал поделился впечатлениями от первого периода пребывания под руководством Юрия Максимова.

"Забитые мячи и свобода в действиях на поле — это то, чего мне не хватало в Динамо, скорее всего. Меня тренерский штаб в этом плане поддерживает. Говорит, что нужно обыгрывать, создавать впереди. Даже если пять раз потеряю, то на шестой пройдет.

Я уверен в себе, потому что мне помогают быть таковым. И команда в целом относится к этому нормально", — высказал свое мнение игрок полтавчан.