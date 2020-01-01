Наставник Львова признан лучшим тренером 14-го тура УПЛ
Подопечные Виталия Шумского обыграли Минай.
Наставник ПФК Львов Виталий Шумский признан лучшим тренером 14-го тура Favbet Лиги.Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В субботу львовяне победили Минай (2:1) в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы. Беспроигрышная серия ПФК Львов в Favbet Лиге достигла уже трех матчей.
В 13 турах команда Виталия Шумского одержала три победы и сейчас занимает десятое место с 12 очками.
Ранее сообщалось, что форвард Зари признан лучшим футболистом 14-го тура УПЛ.
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