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Форвард Зари признан лучшим футболистом 14-го тура УПЛ

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Александр Гладкий оформил дубль в ворота Зари и удостоился награды "Лучший игрок тура" в УПЛ.
Александр Гладкий
Александр Гладкий
Заря Луганск

Нападающий Зари Александр Гладкий признан лучшим игроком 14-го тура Favbet Лиги.Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Форвард оформил дубль в матче с Десной (2:1) и принес своей команде шестую победу в чемпионате. В борьбе за звание лучшего игрока тура Гладкий опередил Артема Беседина из Динамо и Альваро из ПФК Львов.

Александр Гладкий - лучший футболист 14-го тура УПЛ
Александр Гладкий - лучший футболист 14-го тура УПЛ
УПЛ

Стоит отметить, что благодаря победе луганчани догнали Десну в турнирной таблице, имея игру в запасе.

 

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Теги: Александр Гладкий, УПЛ, футбол
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