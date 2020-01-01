Форвард Зари признан лучшим футболистом 14-го тура УПЛ

Александр Гладкий оформил дубль в ворота Зари и удостоился награды "Лучший игрок тура" в УПЛ.

Нападающий Зари Александр Гладкий признан лучшим игроком 14-го тура Favbet Лиги.Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Форвард оформил дубль в матче с Десной (2:1) и принес своей команде шестую победу в чемпионате. В борьбе за звание лучшего игрока тура Гладкий опередил Артема Беседина из Динамо и Альваро из ПФК Львов.

Александр Гладкий - лучший футболист 14-го тура УПЛ УПЛ

Стоит отметить, что благодаря победе луганчани догнали Десну в турнирной таблице, имея игру в запасе.