Грант: Соломон должен больше играть

Авраам Грант поделился мнением о донецком Шахтере перед матчем с Маккаби ТА.

Израильский тренер Авраам Грант поделился своим мнением о донецком Шахтере накануне матчей украинского клуба против Маккаби из Тель-Авива в Лиге Европы.

По мнению Гранта, Шахтер должен больше доверять и давать игровое время израильскому форварду Манору Соломону.

«Футбол сейчас очень организованный и нужны такие футболисты, как Манор, чтобы обойти такую защиту. Считаю, что он должен больше играть, но это лишь мое мнение.

У дончан есть преимущество за счет таких игроков как Соломон. В «Маккаби» он был бы звездой, а в «Шахтере» сидит на скамейке. Вот и разница» - сказал израильский специалист в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что ранее президент Динамо Игорь Суркис высказался против проведения матчей в условиях сильных снегопадов.