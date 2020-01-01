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Суркис: Мы должны беречь наших футболистов

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Президент Динамо прокомментировал проведение матчей в снежную погоду.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
Getty Images

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал проведение матчей чемпионата Украины в условиях сильных снегопадов.

По словам Суркиса, можно было найти другие варианты возобновления чемпионата Украины, не подвергая риску игроков.

"Если это надо для сборной, думаю, проще было бы всем командам первые два тура провести в Турции. Или найти окна, где провести эти матчи. Думаю, их тоже можно было найти.

Мы же должны беречь наших футболистов. Поймите, игроки сборной, если их ценят, они не могут играть на таком поле" - сообщил президент Динамо в интервью проекту ПроФутбол.

Также Суркис уточнил, что речь идет не только об футболистах Динамо, но также и об игроках всех остальных клубов Английской Премьер-Лиги.

Напоминаем, что ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу говорил о том, что других дат для проведения матчей УПЛ нет.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, УПЛ
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