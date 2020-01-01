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Каштру: Должны были уйти на перерыв, побеждая

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Тренер Шахтера поделился впечатлениями от игры против Колоса.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничью своей команды против ковалевского Колоса в 14-м туре чемпионата Украины.

По словам португальского специалиста, донецкий клуб должен был побеждать в этой игре, при этом открыв счет еще а пераом тайме.

«После вчерашнего матча «Динамо», понятно, что поле не могло быть идеальным. Но даже с таким полем у нас были возможности выиграть, мы должны были победить. Мы практически все время доминировали, но недостаточно эффективно. Должны были уйти на перерыв, побеждая.

Во втором тайме было 20-25 минут, когда мы показывали себя достаточно хорошо, но потом команда потеряла немного свою организацию» - сообщил Каштру в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что матч между Колосом и Шахтером завершился нулевой ничьей.

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Теги: УПЛ, Шахтер, Колос, Луиш Каштру
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