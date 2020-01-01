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Колос сыграл вничью с Шахтером матч чемпионата Украины

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Матч в Киеве завершился без забитых голов.
Колос - Шахтер
Колос - Шахтер
twitter.com/fcshakhtar

Колос из Ковалевки сыграл вничью со счетом 0:0 домашний матч 14-го тура чемпионата Украины против донецкого Шахтера.

Обе команды в этом матче были одинаково далеки от того, чтобы забить. В конце первого тайма Андрей Богданов из выгодной позиции перед пустым углом ворот пробил в защитника Шахтера Сергея Кривцова.

После перерыва уже защитник ковалевцев Виталий Гавриш оказался в нужное время в нужном месте и вынес мяч с линии ворот после того, как Евгений Коноплянка перебросил вратаря Колоса Евгения Волынца.

После этого обе команды создали еще по одному полумоменту, а Шахтер дважды пытался заработать пенальти, но матч так и завершился нулевой ничьей.

Шахтер после этой ничьей остался на втором месте с отставанием от киевского Динамо в три очка, а Колос опустился на седьмую позицию. 

Колос - Шахтер - 0:0

Колос: Волынец - Черноморец, Гавриш, Петров, Кравченко - Хлебас (Данфа, 46), Задоя, Ориховский (Костышин, 54), Богданов (Милько, 76), Антюх (Исаенко, 86) - Лысенко.

Шахтер: Трубин - Матвиенко (Соломон, 82), Кривцов, Витао (Майкон, 82), Додо - Алан Патрик (Маркос Антонио, 76), Коноплянка (Тете, 59), Степаненко, Марлос, Тайсон - Мораес (Фернандо, 76).

Предупреждения: Петров, Антюх, Богданов, Черноморец, Костышин, Кравченко.

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Теги: УПЛ, Колос, Шахтер
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