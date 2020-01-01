Коноплянка выйдет в основе Шахтера против Колоса
Футболист полностью восстановился после травмы.
В воскресенье, 14 февраля, в матче 14-го тура чемпионата Украины Колос примет Шахтер в Киеве на стадионе имени Лобановского.
В основе Горняков выйдет вингер Евгений Коноплянка, который не играл с сентября из-за травмы бедра.
Стартовый состав Шахтера: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Коноплянка — Мораес
Начало матча запланировано на 14:00 по киевскому времени. В случае победы команда Луиша Каштру сократит отставание от Динамо до одного очка.
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