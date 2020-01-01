Коноплянка выйдет в основе Шахтера против Колоса

Футболист полностью восстановился после травмы.

В воскресенье, 14 февраля, в матче 14-го тура чемпионата Украины Колос примет Шахтер в Киеве на стадионе имени Лобановского.

В основе Горняков выйдет вингер Евгений Коноплянка, который не играл с сентября из-за травмы бедра.

Стартовый состав Шахтера: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Коноплянка — Мораес

Начало матча запланировано на 14:00 по киевскому времени. В случае победы команда Луиша Каштру сократит отставание от Динамо до одного очка.