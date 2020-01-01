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Данило Силва получил должность в Динамо

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Спортсмен стал представителем клуба.
Данило Силва
Данило Силва
instagram.com/danilosilva6official

Бывший защитник Динамо Данило Силва, который недавно объявил о завершении карьеры футболиста, получил должность в столичном клубе.

Об этом он рассказал в своем Instagram. 

Экс-футболист будет выполнять функции “представителя клуба“. Что будет входить в сферу его обязанностей, пока непонятно. 

В посте Силва поблагодарил президента Динамо Игоря Суркиса за возможность совместной работы.

Отметим, что за Динамо Данило Силва выступал с 2010 по 2017 годы. Последние два года бразилец провел в США, где защищал цвета Лос-Анджелеса.

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Теги: Данило Силва, Игорь Суркис, Динамо
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