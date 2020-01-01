Гол Буяльского в матче чемпионата Украины против Олимпика

Полузащитник Динамо вывел свою команду вперед.

Виталий Буяльский Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский забил эффектный гол в матче чемпионата Украины против донецкого Олимпика.

Буяльский получил мяч в углу штрафной площадки и точно пробил сквозь защитников без шансов для вратаря Олимпика Андрея Чекотуна.

Этот гол стал третьим для Буяльского в составе столичного клуба в нынешнем сезоне.

Напоминаем, что матч против Олимпика стал первым после возвращения в киевский клуб для форварда Артема Беседина, который оформил дубль.