Беседин: Очень долго готовился к матчу с Олимпиком

Форвард Динамо прокомментировал свое возвращение после годичной дисквалификации.

Форвард Динамо Артем Беседин прокомментировал свой первый после годичной дисквалификации матч в составе киевского клуба, в котором он отметился дублем.

По словам Беседина самым важным стало то, что киевский клуб одержал в этом матче победу.

«Я этого времени ждал очень долго, очень долго готовился к этому матчу. Хорошо, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Хорошо, что мы показали характер. Все парни выложились, сыграли. Самое важное – 3 очка», - сказал футболист в интервью проекту Профутбол.

Напоминаем, что Артем Беседин пропустил год из-за дисквалификации после нарушения антидопинговых правил.