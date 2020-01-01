Беседин: Очень долго готовился к матчу с Олимпиком
Форвард Динамо прокомментировал свое возвращение после годичной дисквалификации.
Форвард Динамо Артем Беседин прокомментировал свой первый после годичной дисквалификации матч в составе киевского клуба, в котором он отметился дублем.
По словам Беседина самым важным стало то, что киевский клуб одержал в этом матче победу.
«Я этого времени ждал очень долго, очень долго готовился к этому матчу. Хорошо, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Хорошо, что мы показали характер. Все парни выложились, сыграли. Самое важное – 3 очка», - сказал футболист в интервью проекту Профутбол.
Напоминаем, что Артем Беседин пропустил год из-за дисквалификации после нарушения антидопинговых правил.
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