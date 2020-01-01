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Динамо — Олимпик 3:1 видеообзор матча чемпионата Украины

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Киевский клуб выиграл первый матч УПЛ в нынешнем году.

Динамо - Олимпик
Динамо - Олимпик
upl.ua

Киевское Динамо одержало победу со счетом 3:1 над донецким Олимпиком в матче 14-го тура чемпионата Украины.

Гости смогли открыть счет — отличился Фабрисио Альваренга. Однако киевляне быстро сравняли усилиями Артема Беседина. А после перерыва Виталий Буяльский и все тот же Беседин забили еще два гола, установив окончательный счет в матче.

Олимпик доигрывал матч вдевятером после того, как Таддеус Нкенг и Орест Лебеденко получили красные карточки.

Стоит отметить, что голы Беседина стали для него первыми после возвращения в состав Динамо.

Динамо - Олимпик - 3:1

Голы: Беседин, 30, Буяльский, 77, Беседин, 90 - Альваренга, 19.

Динамо: Бущан - Миколенко, Кендзера, Попов, Караваев - Шапаренко (Андриевский, 90+1), Цыганков, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 90+1), Де Пена (Родригеш, 75) - Беседин.

Олимпик: Чекотун - Лебеденко, Драме, Снурницын, Пасич (Таллес, 84) - Романовский (Чогадзе, 76), Бабенко, Хамелюк (Завийский, 73), Политыло, Альваренга - Нкенг.

Предупреждения: Беседин, Де Пена, Попов - Нкенг, Драме, Хамелюк.

Удаления: Нкенг, Лебеденко.

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Теги: УПЛ, Динамо, Олимпик
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