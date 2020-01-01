Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буяльский: После перерыва словно по льду бегали

Комментариев: 0
Полузащитник Динамо прокомментировал матч против донецкого Олимпика.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал матч своей команды против донецкого Олимпика в рамках 14-го тура чемпионата Украины.

По словам футболиста, главным для команды в этом матче было достижение результата.

«В первом тайме поле еще было более-менее хорошего качества, но после перерыва замерзло - и словно по льду бегали. Поэтому трудно было играть в красивый футбол, но для нас самое главное – результат», - приводит слова Буяльского официальный сайт киевского клуба.

Напоминаем, что главный тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что других вариантов для проведения этого матча не было.

Поделись:
Теги: УПЛ, Динамо, Виталий Буяльский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь