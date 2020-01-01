Буяльский: После перерыва словно по льду бегали

Полузащитник Динамо прокомментировал матч против донецкого Олимпика.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал матч своей команды против донецкого Олимпика в рамках 14-го тура чемпионата Украины.

По словам футболиста, главным для команды в этом матче было достижение результата.

«В первом тайме поле еще было более-менее хорошего качества, но после перерыва замерзло - и словно по льду бегали. Поэтому трудно было играть в красивый футбол, но для нас самое главное – результат», - приводит слова Буяльского официальный сайт киевского клуба.

Напоминаем, что главный тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что других вариантов для проведения этого матча не было.