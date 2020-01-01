Луческу: Других дат для проведения чемпионата нет

Тренер Динамо прокомментировал матч киевлян в сложных погодных условиях.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал проведение матча против донецкого Олимпика в сложных погодных условиях.

По словам румынского специалиста, других вариантов для проведения игры не было.

«В прошлом году в этот период была нормальная погода, наверное, решили, что и в этом году будет так же. Но, к сожалению, с погодой не повезло. В июне будет чемпионат Европы, и мы понимаем, что нужно хорошо к нему подготовиться. Других дат для проведения чемпионата нет», - приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.

Напоминаем, что Динамо сегодня обыграло Олимпик со счетом 2:1.