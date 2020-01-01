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Луческу: Других дат для проведения чемпионата нет

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Тренер Динамо прокомментировал матч киевлян в сложных погодных условиях.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал проведение матча против донецкого Олимпика в сложных погодных условиях.

По словам румынского специалиста, других вариантов для проведения игры не было.

«В прошлом году в этот период была нормальная погода, наверное, решили, что и в этом году будет так же. Но, к сожалению, с погодой не повезло. В июне будет чемпионат Европы, и мы понимаем, что нужно хорошо к нему подготовиться. Других дат для проведения чемпионата нет», - приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.

Напоминаем, что Динамо сегодня обыграло Олимпик со счетом 2:1. 

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Теги: УПЛ, Динамо, Мирча Луческу
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