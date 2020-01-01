Милевский: Рад вновь выступать в УПЛ

Форвард Миная прокомментировал первый матч второго круга.

Форвард Миная Артем Милевский прокомментировал первый матч своей команды в УПЛ в нынешнем году, в котором закарпатцы уступили ФК Львов со счетом 1:2.

По словам Милевского, он хотел бы, чтобы его дебют в составе Миная получился лучше.

«У меня хорошие эмоции, рад вернуться и вновь выступать в УПЛ. К сожалению, результат не такой, как мы ожидали. Мы разбирали игру соперника, нам показывали, как он будет играть. Эти два быстрых гола пропустили, потом сразу забили во втором тайме, появились подходы и моменты. Но результат не очень», - сказал форвард в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что в Минай мог также перейти экс-форвард Колоса Евгений Селезнев.