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Милевский: Рад вновь выступать в УПЛ

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Форвард Миная прокомментировал первый матч второго круга.
Артем Милевский
Артем Милевский
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Форвард Миная Артем Милевский прокомментировал первый матч своей команды в УПЛ в нынешнем году, в котором закарпатцы уступили ФК Львов со счетом 1:2.

По словам Милевского, он хотел бы, чтобы его дебют в составе Миная получился лучше.

«У меня хорошие эмоции, рад вернуться и вновь выступать в УПЛ. К сожалению, результат не такой, как мы ожидали. Мы разбирали игру соперника, нам показывали, как он будет играть. Эти два быстрых гола пропустили, потом сразу забили во втором тайме, появились подходы и моменты. Но результат не очень», - сказал форвард в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что в Минай мог также перейти экс-форвард Колоса Евгений Селезнев.

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Теги: УПЛ, Минай, Артем Милевский
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