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Динамо обыграло Олимпик в матче чемпионата Украины

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Артем Беседин оформил дубль с подач Виктора Цыганкова .
Виктор Цыганков против Даниэля Романовского
Виктор Цыганков против Даниэля Романовского
upl.ua

Киевское Динамо одержало победу над донецким Олимпиком в матче 14-го тура чемпионата Украины.

Открыли счет гости в середине первого тайма — Фабрисио Альваренга замкнул пас Таддеуса Нкенга. Вскоре Динамо сравняло — Артем Беседин забил первый гол после возвращения в состав киевского клуба.

Во втором тайме Буяльский точным ударом в верхний угол ворот вывел столичный клуб вперед, а Олимпик начал зарабатывать красные карточки — перед голом Буяльского второе предупреждение получил Нкенг, а за две минуты до финального свистка прямую красную карточку получил Орест Лебеденко, сфоливший на Николае Шапаренко.

Сразу после второго удаления Беседин забил третий гол киевского Динамо, которое одержало победу со счетом 3:1 и укрепило свое лидерство в турнирной таблице до четырех очков. Олимпик продолжает оставаться на 17-м месте.

Динамо - Олимпик - 3:1

Голы: Беседин, 30, Буяльский, 77, Беседин, 90 - Альваренга, 19.

Динамо: Бущан - Миколенко, Кендзера, Попов, Караваев - Шапаренко (Андриевский, 90+1), Цыганков, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 90+1), Де Пена (Родригеш, 75) - Беседин.

Олимпик: Чекотун - Лебеденко, Драме, Снурницын, Пасич (Таллес, 84) - Романовский (Чогадзе, 76), Бабенко, Хамелюк (Завийский, 73), Политыло, Альваренга - Нкенг.

Предупреждения: Беседин, Де Пена, Попов - Нкенг, Драме, Хамелюк.

Удаления: Нкенг, Лебеденко.

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Теги: УПЛ, Динамо, Олимпик
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