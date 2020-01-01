Беседин забил первый гол после возвращения в Динамо
Форвард сравнял счет в матче против Олимпика.
Форвард киевского Динамо Артем Беседин забил первый гол после возвращения в столичный клуб.
На 30-й минуте матча против донецкого Олимпика Беседин добил мяч в ворота после того, как вратарь гостей Андрей Чекотун отбил перед собой удар Виктора Цыганкова.
Для Беседина этот гол стал 31-м в футболке киевского Динамо.
Напоминаем, что Артем Беседин отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Полная версия правил