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Беседин забил первый гол после возвращения в Динамо

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Форвард сравнял счет в матче против Олимпика.

Артем Беседин
Артем Беседин
Getty Images

Форвард киевского Динамо Артем Беседин забил первый гол после возвращения в столичный клуб.

На 30-й минуте матча против донецкого Олимпика Беседин добил мяч в ворота после того, как вратарь гостей Андрей Чекотун отбил перед собой удар Виктора Цыганкова.

Для Беседина этот гол стал 31-м в футболке киевского Динамо.

Напоминаем, что Артем Беседин отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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Теги: Динамо, Артем Беседин, Олимпик, УПЛ
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