Беседин забил первый гол после возвращения в Динамо

Форвард сравнял счет в матче против Олимпика.

Артем Беседин Getty Images

Форвард киевского Динамо Артем Беседин забил первый гол после возвращения в столичный клуб.

На 30-й минуте матча против донецкого Олимпика Беседин добил мяч в ворота после того, как вратарь гостей Андрей Чекотун отбил перед собой удар Виктора Цыганкова.

Для Беседина этот гол стал 31-м в футболке киевского Динамо.

Напоминаем, что Артем Беседин отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.