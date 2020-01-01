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В УПЛ прокомментировали перенос поединка Колос - Шахтер

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По словам Евгения Дикого, инициатива исходила от Колоса.
Колос - Шахтер
Колос - Шахтер
ФК Шахтер

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал перенос матча чемпионата Украины между Колосом и Шахтером.

“Этот вопрос уже с 8 утра начал обсуждаться. В 10 утра приехали официальные лица на стадион и увидели, что со своей стороны клуб делает все возможное. Проверили температуру грунта поля, местами она достигала 7 градусов.

Но есть сложные погодные условия, ветер, снег с трибун задувает на поле и по ощущениям температура -22 градусов, хотя на градуснике -12. Хочу поблагодарить Шахтер, что клуб с пониманием отнесся к ситуации, что погода вносит свои коррективы. Поэтому стороны согласовали перенос матча на завтра, на 14:00, на стадион Динамо.

Инициативу на себя взял Колос. Президент клуба связался со всеми сторонами и все согласовал. Мы со своей стороны также держали руку на пульсе, контактировали с Динамо и Шахтером. Также Колосу спасибо за то, что оперативно включились и решили этот вопрос.

Мы связывались с Колосом, приезжали в течение недели, видели ту работу, которую клуб делал для проведения игры. Подогрев был включен каждый день на максимум, поле было накрыто пленкой, с нее каждый день убирали снег, чтобы не было промерзания сверху“, - поведал Дикий в комментарии программе Тур ONLINE.

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Теги: Колос, Шахтер, Евгений Дикий
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