Матч Колос - Шахтер решили перенести

Матч состоится завтра на стадионе имени Лобановского.

В субботу, 13 февраля, Колос на своем поле должен был принять донецкий Шахтер в рамках 14-го тура чемпионата Украины, однако погодные условия

Об этом сообщается на официальном сайте Колоса.

Поединок проведут в воскресенье, 14 февраля, на стадионе имени Лобановского в Киеве. Начало встречи в 14:00. Поединок пройдет при пустых трибунах.

Стоит отметить, что сегодня на этой арене сыграют Динамо и Олимпик.