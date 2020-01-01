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Матч Колос - Шахтер решили перенести

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Матч состоится завтра на стадионе имени Лобановского.
Стадион Колоса
Стадион Колоса
ФК Колос

В субботу, 13 февраля, Колос на своем поле должен был принять донецкий Шахтер в рамках 14-го тура чемпионата Украины, однако погодные условия

Об этом сообщается на официальном сайте Колоса.

Поединок проведут в воскресенье, 14 февраля, на стадионе имени Лобановского в Киеве. Начало встречи в 14:00. Поединок пройдет при пустых трибунах.

Стоит отметить, что сегодня на этой арене сыграют Динамо и Олимпик. 

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Теги: Колос, Шахтер
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