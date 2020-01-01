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Матч Колос – Шахтер может не состояться

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Домашнее поле Колоса может оказаться не готовым к игре.
Стадион Колоса
Стадион Колоса
ФК Колос

Матч Колоса и Шахтера в 14-м туре украинской Favbet Лиги оказался под угрозой срыва. Делегат поединка Александр Каденко сомневается в готовности поля в Коваливке.

Окончательное решение будет принято за полтора часа до начала матча — к 15:30.

Известно, что в первом круге Шахтеру была засчитана техническая победа над Ингульцом, потому что соперник не подготовил поле должным образом.

Сегодня в первом туре Favbet Лиги в новом году должны пройти сразу четыре матча, среди которых — встреча лидера чемпионата Динамо с Олимпиком и принципиальный матч Десны и Зари.

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Теги: Колос, Шахтер
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