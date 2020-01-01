Матч Колос – Шахтер может не состояться

Домашнее поле Колоса может оказаться не готовым к игре.

Матч Колоса и Шахтера в 14-м туре украинской Favbet Лиги оказался под угрозой срыва. Делегат поединка Александр Каденко сомневается в готовности поля в Коваливке.

Окончательное решение будет принято за полтора часа до начала матча — к 15:30.

Известно, что в первом круге Шахтеру была засчитана техническая победа над Ингульцом, потому что соперник не подготовил поле должным образом.

Сегодня в первом туре Favbet Лиги в новом году должны пройти сразу четыре матча, среди которых — встреча лидера чемпионата Динамо с Олимпиком и принципиальный матч Десны и Зари.